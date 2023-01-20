Özgürlüğü Osmanlı nişanıyla kutladı

40 yıl boyunca İsrail zindanlarında zulme maruz kalan Mahir Yunus, tahliye olduğu gün ana ocağına koştu.

Ömrünün 40 kırk yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Mahir Yunus, tahliye olduktan sonra ailesinin evine gitti. Buluşma sırasında Yunus'a Osmanlı nişanı bulunan bir aba giydiren annesi Vidad, "Oğluma tarihimizi giydirdim" dedi. 25 yaşındayken girdiği İsrail zindanlarında senelerce türlü eziyetlere ve zulme maruz kalan 65 yaşındaki Yunus, hapishaneden çıktıktan sonra Ummu'l-Fahm kentine bağlı Ara beldesindeki mezarlığa giderek babasının mezarını ziyaret etti. Ardından kentte ailesinin evine giden Mahir Yunus, burada onlarca kişi tarafından sevinç ve zılgıtlarla karşılandı.

FİLİSTİN DE BENİM GİBİ ÖZGÜRLEŞSİN

Ailesinin beldesinde kalabalığa seslenen Yunus, "Halkımızın birlik olmasını ve 40 yıllık tutukluluğun ardından ülkemin özgürleşmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Bir süre sonra Yunus ve ailesi bir araya geldi. Buluşma anında Yunus'un 83 yaşındaki annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Ömrünün yarısını oğlunu bekleyerek geçiren ve evladını bağrına basan Vidad, "Allah her tutuklunun böyle serbest kalmasını sağlasın ki benim yaşadığım sevinci yaşasınlar" dedi. Üzerinde Osmanlı döneminde dedesine verilen nişanın bulunduğu abayı oğluna hediye eden Vidad, "Elbisenin üzerinde Türkiye simgesi var. Bu annemin babasından bana kalmıştı. Türkler tarafından kendisine giydirilmişti. Dolayısıyla oğluma tarihimizi giydirdim" diye konuştu.

KIRK YIL SONRA YENİDEN DOĞDU

Ocak 1958'de dünyaya gelen Filistinli Mahir Yunus, "İsrailli bir askeri kaçırdığı" ve "öldürdüğü" suçlamasıyla müebbet hapis cezasıyla, 18 Ocak 1983'ten beri cezaevinde bulunuyordu. Yunus, birkaç gün önce yazdığı mektupta, "Meselelerimizi konuşmak üzere bir araya gelebileceğimiz şuur ve marifet sahibi genç nesli görmek için heyecanlıyım. Halkım için fedakarlık yaptım. Burada hala hayattayım ve iki gün sonra yeniden doğacağım" ifadelerine yer vermişti. Mahir Yunus'un amcasının oğlu 66 yaşındaki Kerim Yunus da İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın ardından 5 Ocak'ta hafta özgürlüğüne kavuşmuştu.

Öğretmen katili İsrail

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri öğretmen olmak üzere 2 Filistinliyi daha öldürdü. Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, İsrail ordusundan özel kuvvetler, sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de İsrail ordusu, yoğun askeri katılımlı baskınının ardından bazı binaların tepelerine keskin nişancılar yerleştirdi. Baskınlarda 58 yaşındaki öğretmen Cevad Hüseyin Bevakine ve 26 yaşındaki Edhem Muhammed Cebbarin'in yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail güçlerinin olay yerine ambulansların girişine izin vermediği vurgulanırken, baskın sırasında 3 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı.