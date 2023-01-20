'Sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesini İçeren Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçerek yasalaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama da şu ifadeler kullanıldı;

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor.

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Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek?

İşte detaylar...

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