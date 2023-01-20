Belediyenin sözleşmeli personeli kura ile belirlendi
Ordu'da belediyenin sözleşmeli personeli kura ile belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 11:56, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 11:57
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personele geçiş aşamasında kriterlere uygun olanlar arasında kura çekildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kriterlere uygun personel sayısının norm kadrodan fazla olması üzerine canlı yayında kura çekimi kararı alındı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı yayın, belediyenin sosyal medya sayfasından ve belediye meydanında bulunan led ekrandan da aktarıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız