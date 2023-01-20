PKK'lı teröristin AK Parti'li Ensarioğlu'na suikast hazırlığı tanık ifadesinde

Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalanan ve terör örgütü PKK'dan aldığı talimatla eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na suikast hazırlığı yaptığı belirlenen terörist Fırat Tantekin hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçlarından 8 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Tantekin hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 20 Nisan 2022'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu'nda Kulp ilçesi Yaylak mezrasında terör örgütüne ait sığınakta bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallerde "Agit Dorşin" kod adıyla Tantekin'e ait bilgi ve fotoğraflar bulunduğu bildirildi.

Sanığın üzerinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG amblemi bulunan uzun namlulu silah ile kırsal alanda çekilmiş 5 fotoğrafın bulunduğu belirtilen iddianamede, fotoğraflarda yapılan yüz tanıma sistemi araştırmasında kişinin şüpheli olduğunun yüzde 97 düzeyinde belirlendiği kaydedildi.

- Tanıklar, sanığın AK Parti'li Ensarioğlu'na yönelik suikast hazırlığında olduğunu anlattı

Sanık hakkında teşhis yapıp beyanda bulunan tanık S.K, "Fırat, Galip Ensarioğlu'na yönelik suikast gerçekleştirmek için bu doğrultuda faaliyetler yürütüyordu. Terör örgütü PKK ile irtibatlıydı, görüşüyordu ve talimat alıyordu. Suikast için kendisine silah, susturucu ve para verildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık F.D. ise teşhis beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Fırat, 'Soreş' kod adlı teröristle irtibatlıydı. Galip Ensarioğlu'na yönelik suikast talimatını bu teröristten aldığını biliyorum. Fırat'ın, bu talimatı gerçekleştirmek için faaliyet yürüttüğünü bizzat kendisinin anlatmasıyla öğrendim. Bu suikastı gerçekleştirmek için 'Soreş' kod isimli teröristten 30 bin lira para, tabanca ve susturucu almıştı."

23 Ağustos 2022'de yakalanan terörist Tantekin, iddianamede yer alan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, jandarmanın evlerine geldiğini öğrenince ülkeden kaçmaya karar verdiğini ve Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandığını belirtti.

Sanığın evinde tabanca şarjörü, 89 tabanca mermisi, balistik yelek, çelik kasa içerisinde cep telefonu ele geçirildiği aktarılan iddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Örgütsel faaliyetleri ve örgütle bağlantısı 2018-2019 yıllarında da devam eden şüpheli, örgüt yöneticilerinden talimat almıştır. Talimatları yerine getirdiği ve örgüt içerisinde suikast hazırlığında olduğunun somut olarak belirtildiği, ayrıca sınırdan illegal olarak yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Tantekin, 'terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasına katılarak örgüt bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü, silahlı, ideolojik ve askeri eğitim aldığı, örgütten gelen talimatla suikast hazırlığı yaptığı, tüm bunları örgütün amacı doğrultusunda bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği anlaşıldığından üzerine isnat edilen tüm suçları işlemiştir."

İddianamede, sanık Fırat Tantekin hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçlarından 8 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.