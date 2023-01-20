CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 12:56, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 13:40
Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan görüşmede Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Akşener, saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız