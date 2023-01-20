Çarptığı yayanın ölümüne neden olan doktor tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı 63 yaşındaki yayanın ölümüne neden olan sürücü, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 15:30, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 15:31
Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor K.E.B, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Atatürk Bulvarı'nda, dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız