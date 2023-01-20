Tekirdağ'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan doktor yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobiliyle çarpıp kaçtığı 63 yaşındaki yayanın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 12:57, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 12:58
Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor K.E.B, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Atatürk Bulvarı'nda, dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız