'Altılı masa karar verecek ama CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin "Altılı masanın adayına, altılı masa karar verecek ama bize sorarsanız CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

Ağbaba, Malatya'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Malatya'ya kamu yatırımları için bütçeden ayrılan miktarı az bulduklarını söyledi.

Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerinin ardından Ağbaba, gazetecilerin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Altılı masanın adayına, altılı masa karar verecek ama bize sorarsanız CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar söylüyoruz, altılı masanın gösterdiği aday, bizim adayımız olacak. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, takdir altılı masanın. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacak, sonra geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak, sonrasında adayımız açıklanacak. Açıklanacak aday, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Aday tarifi yapıyoruz; herkesle konuşabilen, geçmişte kirli, karanlık işleri olmayan, bürokrasi, devlet deneyimi olan birisi olsun istiyoruz. İçimizden geçen umarım Kemal Kılıçdaroğlu olur."

Seçim güvenliğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ağbaba, "Öncelikle seçim güvenliğiyle ilgili her şeyimiz hazır. Genel Başkanı'mız başta olmak üzere çok ciddi çalışıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, atacakları her adıma karşı tedbirimiz var. Seçim güvenliğiyle ilgili yapılacak provokasyonlara karşı çok dikkatliyiz ve her şeye hazırlıklıyız. Bu milletin huzur ve kardeşlik içerisinde bir seçim yaşaması gerekiyor. Onu da sağlayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.