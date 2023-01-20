'Muhalefet partileri 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Tabii bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor. Biz tabii DSİ olarak ülke genelinde pek çok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda barajlar yapmaları gerekir. Örneğin ben İstanbul'da büyükşehir belediye başkanıyken o kuraklığın, susuzluğun olduğu dönemlerde barajlar yaptık, 110-120 kilometre mesafeden barajlarımıza Sazlıdere'ye kadar su getirmek suretiyle o barajlarımızı güçlendirdik. Şimdi de aynı şeyin yapılması gerekiyor. Ama gördüğümüz, tespit ettiğimiz kadarıyla şu anda oranlar ciddi manada düşmüş vaziyette. Ama ülke genelinde DSİ'nin tasarrufunda olan yerlerde ise biz bu barajları yapmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız baraj da işte Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Birçok insanın karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık. Şu anda Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada şu anda artmış vaziyette. Kaldı ki orada gerek Borçka gerek Deriner Barajı, bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik adımlarımızdır. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında böyle ciddi bir tedbir söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Seçim le ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahilin elinde kaldık, Cumhurbaşkanın yetkileri bellidir, şu anda cumhurbaşkanı Tayyip Erdoan, nediyor, Cumhurbaşkanı kararname ile 60 gün önceden bunun ilanını yapar, 60 gün içinde YSK bunun kronolojik çalışmasını yapar, örneğin Mart'ın 10'unda ilan edildiyse, 60 gün çalışmaya başlar, 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim o gündür, bunu YSK takip eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet partileri) 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."