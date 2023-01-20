Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 14 zanlı yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 14 şüpheliyi yakaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 14:41, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 14:42
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kolluk ve hudut birlikleri terörle mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yunanistan sınırında jandarma ekipleri ve hudut birlikleri, 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 5'i terör örgütü PKK ve 1'i terör örgütü DHKP/C mensubu olmak üzere son bir haftada 14 zanlıyı gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız