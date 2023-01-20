24 gün denizde kayboldu, ketçapla hayatta kaldı

Yetkililer, yaklaşık bir ay denizde kaybolan Dominikalı bir adamın ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Bu hafta yelkenlisinden kurtarılan Elvis Francois, Karayipler'de kaldığı 24 gün boyunca bir bezle topladığı yağmur suyunu tüketti.

47 yaşındaki adam Aralık ayında Hollanda Antilleri'ndeki St. Martin adasında onarım yaparken akıntılar nedeniyle yelkenlisi denize sürüklendiğinde kayboldu.

Francois,

"Arkadaşlarımı aradım, bana ulaşmaya çalıştılar ama sinyali kaybettim. Oturup beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Diğer teknelerin geçtiğini gördüm ve onları durdurmaya çalıştım. Hatta teknede ateş yaktım ama görmediler."

dedi.

Kayıp adam daha sonra bir aynayı sinyal olarak kullanarak uçağın görmesini sağladı.

Ülkesine dönüşünü koordine etmesi için göçmenlik makamlarına teslim edildi.