Tanju Özcan: Adayı uzaklarda aramayın, göreve talibim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmaya talip olduğunu söyledi. Özcan, 6'lı masanın liderlerine, kendi kariyerini ve başarılarını anlatıp göreve talip olduğunu belirten mektup yazdığını açıkladı. Özcan, "Artık seçim tarihi belli olmuştur. 6'lı masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tipi tamamen bana uyuyor. O yüzden diyorum ki; adayı uzaklarda aramayın. Şurada 49 yaşında dinamik, çalışkan, akıllı, kendine güvenen bir kardeşiniz var. 6'lı masa tarafından aday gösterilmesi halinde 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecek. Bana güvenin. Siyasette bazen görev verilir. Bazen de göreve talip olunur. Ben göreve talibim. 'Kazanacak aday olsun' diyorsanız, 'Seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş olsun' diyorsanız, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık bir şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan'a yol verin" diye konuştu.

'YÜZDE YÜZ KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Özcan, aday gösterilmesi halinde seçimleri kesin kazanacağını belirterek, "Yüzde yüz kazanacağımı düşünüyorum. Ben kaybedeceğim bir seçime girmem. 6'lı masaya çağrıda bulunuyorum. Benden daha iyisini bulabiliyorsanız, bulun. AK Parti'ye karşı benden daha çok seçim kazanmış aday varsa, onu aday yapın. Bunlara bir itirazım yok. Burada ben de varım ve iddialıyım. Son derece de ciddiyim" ifadelerini kullandı.

'BENDEN DAHA İYİ BİR EĞİTİM ALMAMIŞ'

Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir eğitim aldığını söyleyen Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu devleti çok iyi tanıyor. Ama benden daha iyi bir eğitim almamış. Daha fazlası yok. Benden daha fazlası olan insanlar var. Bunu inkar etmiyorum ama böyle insanları çok gözünüzde büyütmeye gerek yok. Niye Bolu'nun Belediye Başkanı bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapamasın? Biz Köroğlu'nun torunuyuz. 6'lı masanın adayı olarak girmek istiyorum. Olmazsa, bakacağız. Belki hiç girmeyeceğiz. Çıkan adayı çok beğenebiliriz. Koşa koşa sandığa heyecanla gideceğiz ve onu seçtirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.