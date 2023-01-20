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TEKNOFEST yarışmaları için son dönemece girildi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında 5 yarışma özelinde başvuru süreci devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 15:54, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 15:54
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TEKNOFEST yarışmaları için son dönemece girildi

TEKNOFEST açıklamasına göre, TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Pardus 21.3 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21.3'ü merak eden, Pardus'a katkı sağlamak isteyen gençleri bekliyor. Bu yarışta yerini almak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olarak belirlendi.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde dünyanın en iyi drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul'da belirleyecek. Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yoğun ilgi gören yarışmanın son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olacak.

Dünya çapında olağanüstü bir yarışma olan Hack Masters TEKNOFEST'te siber yetenekleri bir araya getirecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak. Son başvuruların 28 Şubat 2023 tarihine kadar yapılacağı Hack Masters zorlu mücadelelere sahne olacak.

- Robotik yarışmalar

Ön elemesi yapılmayacak kategorilerin son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi. Robotik Yarışması, ülkemizde mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. MEB iş birliğinde her yıl farklı bir şekilde düzenlenen yarışmada 12 farklı kategori bulunuyor.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri başvuruları 10 Şubat 2023'te son bulacak. TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları bireysel olarak teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular dijital olarak yapılıyor. Adayların şahsen başvuru yapabilmesinin yanı sıra TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından da aday önerileri yapılabiliyor. Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle ele alınacağı ödül programında birinci olan tez yazarına 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL ve üçüncüye ise 30 bin TL ödül veriliyor.

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusu 3'e katlanıyor. Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan TEKNOFEST, 16-19 Mart tarihlerinde İzmir'de, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul'da ve 30 Ağustos-3 Eylül'de ise Ankara'da gerçekleşecek.

Bu arada, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında 5 yarışma özelinde başvuru süreci devam ederken, katılımcıların merakla beklediği ve başvuruları henüz açılmayan yarışmalar için de takvimin gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

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