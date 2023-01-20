Avukat eşini ve yardıma gelen kişiyi yaralayan sanığa 27 yıl hapis

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mete A, eski eşi avukat Merve Gül Durmaz, suçtan zarar gören Furkan S. ile taraf avukatları katıldı.

Merve Gül Durmaz duruşmadaki ifadesinde, bu olay nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Kendisi ve kızının mental ve psikolojik olarak çok yıprandığını belirten Durmaz, sanığın cezasının en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Suçtan zarar gören Furkan S. ise sanığı tanımamasına rağmen kendisine ateş ettiğini dile getirerek, cezalandırılmasını istedi.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Mete A, kızına ve ailesine böyle bir olayı yaşattığı için üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Eski eşini yaralama veya öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren Mete A, "Olay tarihinden bir gün önce müşterek çocuğumuzun Merve tarafından yalnız bırakılması ve olay anında Merve'nin tepki vermesi üzerine kapıldığım öfkeyle yere ateş ettim." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mete A'yı takdiri indirim uygulanmaksızın eski eşi Merve Gül Durmaz'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, Furkan Sarıkaya'ya yönelik "kasten yaralama"dan 6 yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve kullanmak"tan 1 yıl 6 ay, "ısrarlı takip"ten 1 yıl 6 ay, "hakaret"ten 7 ay olmak üzere 27 yıl 7 ay hapisle cezalandırdı.

Merve Gül Durmaz, adliyeden ayrılırken gazetecilere, kendisini öldürmekle, ailesine zarar vermekle tehdit eden sanığın, eylemlerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bugünlerde Eskişehir'de kadına yönelik pek çok şiddet ve ölüm haberlerini duyuyoruz. Bugün gerçekten de şanslı olanlardanım çünkü kendi duruşmama katılabildim. Bu kararın bütün kadına şiddet faillerine, sanıklarına emsal nitelikte olmasını temenni ediyorum. Bugünkü karar için gerçekten çok mutluyum. Binlerce kez şükürler olsun. Artık rahat bir nefes alacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Durmaz'a duruşmada Eskişehir'deki kadın dernekleri ve platformları da destek verdi.

- Olay

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında, 7 Haziran 2022'de, eski eşi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu Merve Gül Durmaz ile olay yerinde bulunan Furkan S. yaralanmıştı.

Tutuklanan sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Dava dosyası, bu mahkemenin görevsizlik kararı vermesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.