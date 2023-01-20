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Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi

Türkiye'nin Otomobili Togg, mobil uygulamasıyla dijital dünyaya da hızlı bir giriş yaptı. İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 16:28, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 16:31
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Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Kullanıcı deneyiminin merkezde yer aldığı "Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more" başlıklarıyla kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform olarak Togg mobilite dünyasının yeniliklerini ve fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor. İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak platform, hizmete sunulmadan önce alanında uzman isimlerle paylaşılıp onların görüş ve önerileri doğrultusunda da geliştirildi.

Yolculuk deneyimine özel dijital magnet

Platformu kullanmak için Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekmiyor, sadece uygulamayı indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Platformu oluşturan ürünlerden Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün oluyor.

Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu, Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanat eserlerinin yapay zeka algoritmasıyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan dijital çalışmalar, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik dekoratif magneti andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel, yapay zekayla oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor.

Rota önerileri de sunuyor, karbon salımı da hesaplıyor

Go.more, kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcı ile yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servislerden yararlanmak mümkün oluyor.

Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Play.more'da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor. USE CASE Mobility kavramını evrensel bir dil olan sanatla da anlatan Togg, "Dijital Art Mode" konseptinde duality dünyasındaki "İnsan-Teknoloji", "Doğu-Batı", "Akıl-Kalp", "Birlik-Çokluk" ve "Bugün-Yarın" kavramlarını kullanıcıya deneyimletiyor.

Dünyanın önde gelen Türk dijital sanatçılarıyla çalışan Togg'un bu uygulamasıyla kullanıcılar, akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, isterlerse evlerindeki TV'lere ya da dijital ekranlarına yansıtabiliyor.

İş birlikleriyle kesintisiz bir deneyim

Scale.more da sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistem ile kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi sunuyor. Togg şu ana kadar Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, Metaco, Migros, ETIYA, SMART IX, BlindLook ve Qualcomm ile iş birlikleri yaptı.

Yarışma, kura ya da NFT koleksiyonu ile ön sipariş hakkı

Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

"Siparişleri şubat ayında açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemini Trumore dijital platformuyla genişletip yaygınlaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiriyoruz. Bu çözümlerimizi Trumore dijital platformumuz üzerinden kullanıcılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Platformumuzu oluşturan Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıklarında mobilite ekosisteminin sunduğu tüm fırsatları biz de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen platformumuz daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir dünya demek. Uygulamamız ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak."

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