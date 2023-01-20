Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ihracatçılar ile bir araya gelerek ihracatçıların sorunları ve 2023 planları hakkında istişarelerde bulundu.

Saat 14:20'de basına kapalı olarak başlayan ve yaklaşık 2,5 süren toplantıdan ihracatçılara özel destek paketi çıkmadı.

İhracatçıların gündeminde yer alan yurda getirilen dövizin yüzde 40'nın bozdurulmasındaki oranın aşağıya çekilmesi ve alsat yapılırken oluşan zararın telafi edilmesi talebi hakkında yeni düzenlemeler yapılacağı beklentisi karşılık bulmadı.

Toplantının ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu toplantının içeriği hakkında açıklama yaptı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kur istikrarlı bir şekilde devam ediyor, umarım bu şekilde devam eder.

Rezervlerimizdeki artış, kura olumlu yansıyor.

TCMB'nin herhangi bir kur politikası yok.

Sektörlerden gelen talepleri değerlendiriyoruz.

Firmalar açıkladığımız kurallar çerçevesinde reeskont kredisi kullanabilirler. Biz zaten almalarını her zaman istemiyoruz.

Finansman maliyetleri gayet iyi.