Aydın'daki sahte rapor operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği yönündeki tespitleri üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ekipler, Aydın merkezli İstanbul ve İzmir'de 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında memurların da olduğu örgüt ele başı 71 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

'Joker' adı verilen engelli bireyleri, başkalarının yerine sağlık kontrolüne sokmuşlar

Şüphelilerin, örgütlü olarak hasta olmayan kişiler adına 'joker' adı verilen engelli bireylerin sağlık kontrolüne soktuğu tespit edilerek, bu şekilde alınan raporlarla engellilerin yararlanacağı haklardan faydalanmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün, ayrıca bu iş karşılığında alınan rapor için 10-15 bin lira para talep ettiği bilgisine ulaşıldı.

Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri A.B. dahil olmak üzere biri kadın 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer 56 kişinin de polis sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.