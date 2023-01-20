YÖK Başkanı: 198 ülkeden 300 binden fazla uluslararası öğrencimiz var

Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak
'Sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
'Sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor
Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüzde 13,5'lik refah payı henüz eklenmedi
Yüzde 13,5'lik refah payı henüz eklenmedi
Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
HSK kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK Başkanı: 198 ülkeden 300 binden fazla uluslararası öğrencimiz var

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; "Bugün Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarımız, dünyanın hemen her ülkesinden gençlerimiz için cazip bir tercih haline gelmiştir. Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 18 bin uluslararası öğrenci varken, 2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 19:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 19:47
Yazdır
YÖK Başkanı: 198 ülkeden 300 binden fazla uluslararası öğrencimiz var

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen Türkiye Mezunları Forumu, ödül töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Ödül Töreni'nin açılışında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile yön verdiği politikalar sayesinde yükseköğretim sisteminin son 20 yılda çok önemli bir genişleme kaydettiğini, yalnızca son 10 yılda Türkiye'deki 25-34 yaş arası genç yetişkinlerin yükseköğretim mezuniyet oranının yüzde 18'den yüzde 40'a yükseldiğini belirtti.

Bu genişlemeyle yalnızca ulusal ölçekte öğrencilere alan açmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için de önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Özvar, dünya genelinde 2000 yılında 2,1 milyon olan toplam uluslararası öğrenci sayısının 2021'de 3 katına çıkarak 6,3 milyonu geçtiğini aktardı.

Uluslararasılaşmanın ve öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada Türkiye'deki üniversitelerin fevkalade ilgi gördüğüne ve uluslararası öğrenci sayısının gün geçtikçe arttığına işaret eden Özvar, "Bugün Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarımız, dünyanın hemen her ülkesinden gençlerimiz için cazip bir tercih haline gelmiştir. Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 18 bin uluslararası öğrenci varken, 2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız." diye konuştu.

- "Bugün dünyanın farklı ülkelerinde 150 binden fazla mezunumuz var"

Özvar, yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin tercih ettiği ülkeler açısından bakıldığında Türkiye'nin diğer OECD ülkelerine göre pozitif ayrıştığını gördüklerini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"2000 ve 2020 yılları arasındaki yükseköğretime kayıtlı uluslararası öğrenci sayılarını kıyasladığımızda, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı artış oranının ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki artış oranlarının üstünde olduğunu görmekteyiz. Uluslararası öğrenci sayısı ABD'de 1,7 katına, İngiltere'de 2,5 katına çıkmıştır; Türkiye'de ise tam 10 katına çıkmıştır. Bir başka ifadeyle Türkiye gittikçe daha çok tercih edilen bir hedef ülke haline gelmiştir. UNESCO İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının sadece yüzde 0,83'ü Türkiye'de eğitim görürken, güncel verilere göre tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde 150 binden fazla mezunumuz vardır."

- "Uluslararası öğrencilerimizi, kurum kültürünü zenginleştiren birer elçi olarak görüyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, en önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki; yükseköğretim alanının sınırları akademiyi aşan, çok yönlü bir muhtevaya sahiptir. Türkiye yükseköğretim sisteminin çeşitliliği ve kalitesi için uluslararası öğrenci ve araştırmacıları önemsiyoruz." dedi.

Forum vesilesiyle Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, yükseköğretimin toplumların beşeri sermayeleri ve gelecekleri açısından ne denli önemli bir misyona sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Türkiye yükseköğretim sistemimizde uluslararası öğrencilerimizi, kurum kültürünü zenginleştiren birer elçi olarak görüyoruz. Bu uluslararası çeşitlilik ve zenginlik ile Türkiye, ülkeler arası işbirlikleri, sunduğu imkanlar, projeler ve kapsamlı burslar vasıtasıyla dünyada uluslararası öğrenciler için bir merkez olma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Kültürel etkileşim, toplumlar arasındaki olumlu ilişki dinamiklerini ve anlayışı destekleyen barışçıl ortamların oluşmasına da vesile olmaktadır."

Özvar, Türkiye mezunlarının daha nice başarılarına gelecek yıllarda da artarak şahitlik edeceklerine inandığını vurgulayarak, yükseköğretim sistemindeki bu büyümede katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Törenin açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye'nin yurt dışındaki gönüllü hemşehrileri olan Türkiye mezunlarını iki gün boyunca Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, "Türkiye mezunları çalışması, Türkiye'de üniversite eğitimini almış, hayatının en güzel yıllarını Türkiye'de geçirmiş uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizden mezun olduktan sonra ülkelerine döndükten itibaren Türkiye ile ilişkilerini muhafaza etmek üzere başlattığımız bir çalışmadır." dedi.

- Ödül alanlar

Törende, Prof. Dr. Reza Farshbaf Pourabad Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Ödülü'ne, Darkhanbaatar Chimedtseren Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü'ne, Eran Hasipi Gazetecilik ve Medya Ödülü'ne, Dr. Wasamon Sanasen Kültür ve Sanat Ödülü'ne, Prof. Dr. Nimetullah Hafız da Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katıldığı törende, ödülleri takdim edilen katılımcıların biyografilerinin yer aldığı videolar da gösterildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Özer: Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı
Bakan Özer: Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı
Okullarda karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı
Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak
Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak

Bu Habere Tepkiniz

Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanında en yüksek Devlet Memurunun alacağı 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.
2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir
EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor
Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Rekabet Kurumu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Başkanlığı Muhasebe Biriminde idari hizmet yetkilisi olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Son değişikliklerle birlikte yasalaşan Kanunu'nun tam metni haberimizin devamında.
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Büyükşehir'in enerjisi doğadan

Büyükşehir'in enerjisi doğadan

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022?de tükettiği enerjinin yüzde 52?sini bu kaynaklardan karşıladı.