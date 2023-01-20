Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL

Geçtiğimiz yıl en düşük işçi maaşını asgari ücretin üzerinde tutan Sivas Belediyesi bu yıl da işçisine rekor zam yaptı. 6 bin 144 TL olan en düşük işçi maaşı 13 bin 395 TL'ye yükseltildi.

Zam, Sivas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından, "Sultanşehir Sivas'ımıza birlikte hizmet ettiğimiz çalışanlarımızın mali, özlük ve sosyal haklarını her geçen gün iyileştirmeye devam ediyoruz. 2022 yılında en düşük 6 bin 144 TL olan işçi maaşları, bu yıl yapılan rekor zamla birlikte 13 bin 395 TL'ye yükseldi." denildi.