Erdoğan: Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık."

"İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz."

"(Roman Koordinasyon Merkezi) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak."

"Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz."

"Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz."