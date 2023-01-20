Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 22:50, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 22:51
Mehmet Naci Kılıç idaresindeki 56 AAJ 321 plakalı otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobilde bulunan Abdurrahman Turksoy ve Mehmet Naci Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Hayrettin Yiğiter ekiplerin uzun uğraşlarıyla ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yiğiter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız