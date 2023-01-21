21 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
21 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret edecek, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Gençlik Kütüphanesinin açılışına katılacak.
(İstanbul/10.00/Kocaeli/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ulubey Belediyesince yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine, Çaybaşı Belediyesi hizmet binası ve Ulu Cami ile Pınarbaşı Mahallesi Merkez Camisi açılışına katılacak.
(Ordu/11.00-16.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Gıda ve Tarım Forumu'na katılmak üzere geldiği Almanya'da 15. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Berlin)
SPOR
1- Futbolda Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesine Kasımpaşa-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK-Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor, Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor ve Altay-Pendikspor maçları yapılacak.
(Erzurum/Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/İzmir/19.00)
3- TFF 2. Lig'de 21. hafta 2 maçla, TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi 6 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesi başlayacak; AYOS Konyaspor Basketbol-Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka-Türk Telekom maçları yapılacak.
(Konya/13.00/Manisa/15.30/İstanbul/18.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Rize Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın, OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Emlak Konut maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/18.00/Rize/14.30/Hatay/15.00/Ankara/15.30/Mersin/16.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor-PTT maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/17.00/Adana/14.00/Ankara/15.00/Bolu/16.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşması yapılacak.
(Bursa/16.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası ve Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında üçer maç yapılacak.
9- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
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