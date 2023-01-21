21 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
21 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 00:04, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 00:06
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/48
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cenk İLERİ atanmıştır.
20 Ocak 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
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