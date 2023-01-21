Sandık göründü operasyonel yayınlar arttı

The Economist 2023 seçimlerine ilişkin analizinde Erdoğan'ı hedef alıp Türkiye'nin "felaketin eşiğinde" olduğunu öne sürdü.

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimleri hakkında bir analiz hazırladı. Yanlış bilgilendirmelerle dolu bir propagandaya ve algı operasyonuna imza atan The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken, muhalefete de tek aday tavsiyesinde bulundu. Dergide "Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir" ifadelerine yer verildi.

TEK ADAY TAVSİYESİ

Türkiye'nin seçim yolculuğundaki analizini muhalefete çağrıyla derinleştirmeye çalışan The Economist, 6'lı Masa'ya ve diğer muhalefet partilerine tek aday üzerinde anlaşmaları tavsiyesinde bulundu. Muhalefete en iyi aday için anketlere bakılmasını öneren analizde şöyle denildi: "Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) Cumhurbaşkanlığı'nı 4 ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor."

NE İLK NE SON

The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan Anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı. Derginin referandumdan bir önceki gün yayınlanan sayısında kapakta Erdoğan'ın özellikle seçilmiş "kızgın" bir fotoğrafı kullanılmıştı. Dergi, referanduma etki etmek için hazırladığı haberiyle yetinmeyip, Erdoğan'ın bu fotoğrafını Twitter hesabına da kapak fotoğrafı yapmıştı. 2017'deki söz konusu haberde de Türkiye'nin hem tarihi hem de jeopolitik açıdan önemi vurgulanarak "Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde son yıllarda geriye gittiği" iddia edilmişti. O dönem de 2003 yılında AK Parti'nin ekonomik ve siyasi olarak iyi iş çıkardığı, ancak son dönemde ülkenin sorunlarının arttığı öne sürülmüştü.

Yine yanılacaklar

The Economist'te yayınlanan skandal analize Türkiye'den tepki yağdı:

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu yeni değil, biz artık alıştık bunlara. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar, geçmişte yanıldıkları gibi.

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: The Economist'in bizi sevmemesi gurur vesilesi. The Economist'in söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun söylemi

arasında ne fark var? İçeride ve dışarıdaki Erdoğan eleştirilerine bakın, çok farklı değil. Ne demek diktatörlüğe yürüyor? Öyle olsa seçim mi olur?

- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Biz bütün vesayet odaklarını hizaya getirdik. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar, yenilecekler. Milletimiz onlara gereken cevabı sandıkta en güçlü şekilde verecek.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine başladılar! The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar.