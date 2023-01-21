Google 12 bin kişiyi çıkarıyor: 10 bin de Microsoft çıkaracak

Google, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Teknoloji devi Google, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Daha önce de Amazon, Microsoft ve Meta(Facebook) işten çıkarmaları açıklamıştı. Google'ın tepe şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlası olan 12 bin kişiyi işten çıkartacak. Açıklama, şirketin CEO'su Sundar Pichai'den geldi. Pichai çalışanlara gönderdiği mektupta "Bu kararı almaya zorlayan şartların sorumluluğunu üstlendiğini" belirtti. Bir insan kaynakları şirketine göre, ABD'li teknoloji şirketleri 2022 yılında 97.171 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 649'luk bir artışı ifade ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft da, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.