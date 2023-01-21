Uzmanlar uyardı: Bu öksürük çok inatçı

PASTİLLER DE TETİKLİYOR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Öztürk: "Başvuran hastaların daha çok tarif ettiği sıkıntı, boğazın gerisinde ani olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık hissini takiben öksürüğün tetiklenmesi ve krizler halinde gelen öksürük nöbetleri. Halk arasında bilinen ve öksürüğe iyi geldiği düşünülen bazı karışımların ya da bitkisel çayların işe yaramadığını söylüyorlar. Üstelik, öksürük şurupları ve öksürük kesici ilaçlardan da fayda göremiyoruz. Yaygın olarak kullanılan ve boğaz pastili olarak bilinen ürünlerin bazıları öksürüğü daha fazla tetikleyebiliyor. Bu öksürüğün nedeni olarak yaptığımız değerlendirmelerde kuru ve üst hava yollarını etkileyen nitelikte olmakla birlikte, hastalarda alt hava yollarında astım benzeri bulgular ortaya çıkarması. Bu inatçı öksürük için kullanılabilecek özellikte, havayollarındaki sinir uçlarında aşırı duyarlılığı azaltacak bazı ilaçlar öneriyoruz. Bunlar burunda etki yapabilen (nazal steroid gibi) ya da bronşlarda etki yapabilen ilaçlar (inhaler ilaçlar). Böylece hastalarda öksürük refleksini uyandıran aşırı hassasiyet ve mikrobik olmayan iltihapların kontrol altına alınmasına katkı sağlayabiliyoruz."

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ALERJİ TESTİ YAPTIRIN

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz: "Viral üst solunum yolu enfeksiyonları, uzamış öksürük yapıyor. Hele zeminde bronş duyarlılığı olan, atopik eğilimli kişilerde biraz daha uzun sürebiliyor. Hatta bu öksürük üç ayı bile bulabiliyor. Uzamış öksürükte hastalar kafalarına göre ilaç kullanmamalılar. Bu tür öksürüğü olan kişilerin atopik bir bünyeye sahip olup olmadıkları, astım hastası olup olmadıkları mutlaka araştırılmalı. Solunum fonksiyon ve alerji testleri yapılmalı. Eğer alerji varsa ilaçlara başlanması gerekir. Bazı öksürük şurupları da bu durumda işe yarar ama mutlaka hekim karar vermeli. Yine uzamış öksürüğü olan kişiler sigara da içiyorsa, bu öksürüğe balgam eşlik ediyorsa altta yatan bir akciğer kanseri riski olabilir. Bu kişilerin mutlaka doktora görünmelerini ve geç kalmadan bir akciğer filmi çektirmelerini öneriyorum."