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'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 09:45, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 09:51
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'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'

Milli Savunma Bakanı Akar, Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

NATO, AB üyeleri ile diğer ülkelerden 23 savunma bakanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin görüşlerini, çalışmalarını anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlendirmelerini dinlediklerini aktaran Akar, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuzu, topraklarının ilhakını tanımadığımızı bir kez daha ifade ettik. Daha fazla can kaybı olmadan bu trajediye son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi gerektiğini toplantıda ifade ettik" diye konuştu.

"Şu ana kadar 18 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatı gerçekleştirildi"

Ukrayna-Rusya savaşının başından itibaren Montrö'nün uygulandığını, tarafların savaş gemilerine boğazların kapatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Burada bir istikrar varsa, bunun temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyguladığı politikadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyinde yaptığı toplantılarla bir taraftan esirlerin değişimini diğer taraftan Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Şu ana kadar 18 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatı gerçekleştirildi. Bunların çok değerli olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile yaptığı görüşmelerin bu faaliyetlerde kolaylaştırıcı rol oynadığını toplantıda ifade ettik."

"Stoltenberg de yaptıklarımızın NATO çerçevesindeki önemini teyit etti"

Türkiye'nin çabalarının önemini ve değerini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduklarını aktaran Akar, "Toplantıya katılan Sayın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptıklarımızın NATO çerçevesindeki önemini teyit etti" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında insani anlamda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını dile getiren Akar, bu konudaki çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

"Güçlü Türkiye güçlü NATO güçlü İttifak"

ABD'den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebin Kongre'ye ulaştığı hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Akar, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gittiğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler hem ABD hem de NATO menfaatlerine aykırı son derece tarafgir girişimlerde bulundu. Koydurdukları sınırlamalar daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı. Herhangi sınırlamalarla bir projenin gerçekleşmeyeceğini başından beri dile getirdik. Bu tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin bu konuda rol oynayacağını ve aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz çalışmaların somut ve erken bir zamanda olumlu şekilde sonuçlanması."

"Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Görüşmede bu konu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Türkiye'ye yönelik güçlü desteğini bir kez daha gördük" diye konuştu.

Alınacak uçaklar sadece Türkiye'nin değil, NATO'nun, İttifak'ın da güçlenmesi anlamına geleceğine dikkati çeken Akar, "Güçlü Türkiye güçlü Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz" dedi.

"Ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson 'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı "süreci değerlendiriyoruz" açıklaması hatırlatılarak, ziyarete ilişkin son durumun sorulması üzerine Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirterek sözlerine başladı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez"

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonları ile son olarak da İsveç polisinin "Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı" iddia edilen gösteriye izin vermesine yönelik haberleri hatırlatan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diye konuştu.

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

Akar'ın Ramstein'de yoğun savunma ve güvenlik diplomasisi

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında geldiği Ramstein Hava Üssü'nde çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Akar toplantı öncesi ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayaküstü görüştü. Daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya gelen Akar, İtalya'da Savunma Bakanlığı görevine getirilen Guido Crosetto ile de görüşerek başarı dileklerini iletti.

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ile de bir araya gelen Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Finlandiya Savunma Bakanı Mikko Savola, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile de görüşen Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile de bir araya geldi.

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