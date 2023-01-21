Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapma suçlamasıyla aranan şüpheli kontrol noktasında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 14:00, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 14:41
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisindeki kontrol noktasında yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız