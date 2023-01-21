Erdoğan açıkladı...Bursa mitingine 120 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl Göçebe Oyunları vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de, duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli Tanpınar'ın deyimi ile, her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle, hizmetle, yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak, hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gençler buluşmaya hazır mısınız? Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, üretimi ile istihdamı ile ihracatı ile ödediği vergi ile ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımız ile birlikte olacağız.

Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Ne diyor pankantta; Gücüne güç katmaya geldik. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle beraber oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığmız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz.

Şimdi açılışını yapacağımız yatırımları şöyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan alt yapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte, yükse okul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz.