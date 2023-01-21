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Bakan Bozdağ'dan 'The Economist' in yazısınına tepki

"İngiltere'nin The Economist dergisinin yahut Biden'ın yahut Londra'nın, Paris'in işaretiyle mi yoksa aziz milletin gönlünden verdiği helal oylarla mı başkan seçeceğiz? Yedi düvel bir araya geldiniz, 15 seçim Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve kadrosunu yenemediniz. Değil 6'nız, 7'niz, 100'ünüz, dünyanız bir araya gelse, arkasında asil ve aziz Türk milleti olan büyük bir lideri yenmeniz mümkün değildir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 14:55, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 15:12
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Bakan Bozdağ'dan 'The Economist' in yazısınına tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İngiltere'nin The Economist dergisinin yahut Biden'ın yahut Londra'nın, Paris'in işaretiyle mi yoksa aziz milletin gönlünden verdiği helal oylarla mı başkan seçeceğiz? Ben buradan bir kez daha söylüyorum. Yedi düvel bir araya geldiniz, 15 seçim Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve kadrosunu yenemediniz. Değil 6'nız, 7'niz, 100'ünüz, dünyanız bir araya gelse, arkasında asil ve aziz Türk milleti olan büyük bir lideri yenmeniz mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılışlar öncesinde Gökdere Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Bozdağ, açılışı gerçekleştirilecek yatırımların kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bozdağ, 2002 yılında her şeyi adeta istop etmiş bir Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devraldıklarında "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözüyle yola çıktıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Hakikaten yepyeni, kudretli, kuvvetli, sözlü dinlenen muktedir bir Türkiye'yi 20 senede birlikte inşa ettik. Her defasında Bursalılar ve bu aziz milletin evlatları ardımızda dağlar gibi durdular. Yenilmezleri yendik, aşılmazları aştık, ulaşılmaz hedeflere birlikte ulaştık. İşte 2023 geldi, seçim geliyor. Şimdi Türkiye yeniden büyük bir seçimini yapacak. İngiltere'nin The Economist dergisinin yahut Biden'ın yahut Londra'nın, Paris'in işaretiyle mi yoksa aziz milletin gönlünden verdiği helal oylarla mı başkan seçeceğiz? Ben buradan bir kez daha söylüyorum. Yedi düvel bir araya geldiniz, 15 seçim Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve kadrosunu yenemediniz. Değil 6'nız, 7'niz, 100'ünüz, dünyanız bir araya gelse, arkasında asil ve aziz Türk milleti olan büyük bir lideri yenmeniz mümkün değildir. Biz hep size güvendik, hep size inandık, bütün zorlukları milletin duası ve desteğiyle aştık. İnşallah bundan sonra da sizin duanız ve desteğinizle her şeye rağmen her türlü kirli hesaba, ittifaka rağmen 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz ve sandıkta manşeti siz atacaksınız, kapağı siz atacaksınız dünyaya, Başkan Erdoğan manşetini inşallah."

Her alanda önemli hizmetler yaptıklarını belirten Bozdağ, adalet alanında da birçok eseri ülkeye kazandırdıklarını dile getirdi. Bakanlığının yatırımlarına değinen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Binaların altında, kahvehanelerden bozma yerde, belediyelerin köşelerinde, hükümet konaklarının dibinde izbe yerde adalet hizmeti sunuluyordu. Bu ülkede adalet hizmetinin sunulacağı doğru dürüst adaletin mehabetine yakışır mekanlar yoktur. Türkiye'nin 2002'de müstakil adalet hizmet binası sayısı toplam 78, kapalı alan miktarı toplam 569 bin. Aradan geçen 20 sene sonra bugün Türkiye'nin, ilave ettiğimiz eserlerle beraber 366 müstakil adalet sarayı var, kapalı alan 6 milyon. Nereden nereye... İşte Bursa'mıza da bu anlamda adalet hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için ciddi eserler kazandırdık. Bölge İdare Mahkemesini Bursa'mızda kurduk. Bölge Adliye Mahkemesini Bursa'mızda kurduk. Adeta Bursa'mızı, bölgenin adalet hizmetleri bakımından başkenti ilan ettik. Bölge Adliye Mahkememizin temelini 2015'te attık ve hizmete aldık. Bugün de inşallah resmi açılışını yapıyoruz. 83 bin metrekare kapalı olan ve yaklaşık 1,5 milyar TL'ye bugünkü rakamlarla mal olan büyük bir eser Bursa'mıza hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ayrıca, Bursa'da adalet hizmetleri bakımından İznik ilçemize, Karacabey ilçemize, İnegöl ilçemize, Mustafakemalpaşa ilçemize, Mudanya, Gemlik ve Orhangazi ilçelerimize de müstakil adalet hizmet binaları yaptık. İnşallah kalan birkaç yerimiz var, orayı da tamamlayacak, Bursa'nın dört bir yanında Bursalıların en güzel mekanlarda adaletin ruhuna, mehabetine uygun hizmet almalarının önünü açmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın."

- "Bunlar adaletten en son bahsedecek insanlar"

Zaman zaman kamuoyunda bazı davalar üzerinden fırtınalar koparıldığını vurgulayan Bozdağ, "Türk yargısı yılda yaklaşık 8 milyon davaya bakıyor. Taraflarıyla beraber 16 milyon neredeyse. Ama tartışılan 3 tane, 5 tane, 10 tane dava ya var ya yok. Onu da anayasa, hukuk, dosya ve delil bakımından değerlendiren yok." ifadesini kullandı.

Bozdağ, herkesin bu davaları siyasi taraftarlığa göre değerlendirdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Eğer Kılıçdaroğlu ve avanesinin lehine karar çıkarsa 'Hakimler var, savcılar var', eğer aleyhine karar çıkarsa 'Sarayın hakimleri var, sarayın savcıları var' iftiralarını atıyorlar. 8 milyon dosyanın görüşüldüğü yılda, 10-20 civarında dosya üzerinden iftira esaslı kopartılan fırtınalarla Türk yargısı, yargıçları mahkum edilemez. Büyük bir haksızlık yapıyorlar. Buradan çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Esasında özveriyle görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız haksız saldırının her daim muhatabı oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Adaletten bahsediyorlar. Biz sizin adaletinizi 27 Mayıs mahkemelerinde gördük, şahit olduk. Başbakanımız, bakanlarımız idama giderken alkışladığınız adalet, CHP zihniyetinin adaletiydi. Biz sizin adaletinizi ikna odalarında gördük. Kızlarımızı, 'Başını aç, üniversiteye gir. Yoksa eğitim hakkını elinden alıyoruz' diye tehdit ederken gördük. Bu mu adalet? Biz sizin adaletinizi 28 Şubat sürecinde Genelkurmay'da esas duruşa geçip askerden brifing alan yargıçları alkışlarken gördük. Bu mu sizin adaletiniz? Biz sizin adaletinizi merhum Necmettin Erbakan hocamızı 'Kayıp Trilyon Davası' üzerinden dolandırıcılıkla suçladığınızda, hapse atmak için uğraştığınızda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hapse girmeyecek, yasayı değiştirin talimatı verdiğinizde, Meclis'te yatacak diye konuşurken gördük. Sizin adaletinizi Erbakan hocamızı 28 Şubat sürecinde boncuk boncuk terletirken gördük.

Bunlar adaletten en son bahsedecek insanlar. Tarihleri, geçmişleri, adaletsizliklerle, vicdansızlıklarla, hukuksuzluklarla dopdoludur. Ama biz ne yaptık? Darbecilere yargı yolunu açtık. 12 Eylül darbecileri yargılandı. İşte adalet orada. 28 Şubatçılar yargılandı. İşte adalet orada. Menderes ve arkadaşlarının hakkındaki kararları yok sayan yasal değişiklikleri yaptık. İşte adalet orada. Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. İşte adalet orada. Başörtü zulmüne son verdik. Kamuda, eğitimde, siyasette, kadınlarımızın eşit olduğunu fiilen uygulamaya koyduk. Yahu adaleti biz sağladık. Adaletsizlik sizin adınızdır. Adaleti ayakta tutmak bizim şanımız ve bizim inancımızın gereğidir. Biz adaletin Allah'ın emri olduğuna, kültürümüzün, medeniyetimizin emri olduğuna, yasalarımızın emri olduğuna inanıyoruz. Siyasi istismarcılara rağmen yolumuza devam edeceğiz inşallah."

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