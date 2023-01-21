Bitcoin beş ay sonra ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 10 yakın artışla ağustos ayından beri ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki artışı yüzde 16'yı buldu.

Bitcoin'deki yükseliş sonrası toplam piyasa değeri 444,4 milyar dolara yükseldi.

Ethereum da yüzde 6,6 artışla 1.658 dolara çıkarken, son bir haftadaki artış yüzde 14'ü aştı.

XRP'de de yüzde 4,2'lik artış meydana geldi. XRP'ni değeri 41 sentin üzerine çıktı.

Dogecoin'de ise artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı ve fiyatı 8 sente yükseldi.

PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasalarının toplam değeri son 24 saatte yüzde 7,66 artışla 1,09 trilyon dolara çıktı.