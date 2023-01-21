İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?

Bakan Karaismailoğlu, NTV canlı yayın programına katıldı.

Karaismailoğlu, İstanbul ve Ankara'da yapımı devam eden metro hattı projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

METRO'DA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje oldu.

Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğu ulaşacak hatla Avrupa yakası çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 olacak, mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacak.

KAĞITHANE-HAVALİMANI ARASI NE KADAR SÜRECEK?

Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Avrupa'nın en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidelecek.

Başakşehir- Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir arasında devam eden metro inşaatı

BAKIRKÖY-BAĞCILAR-GÜNGÖREN METRO HATTI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un Bakırköy-Bağcılar-Güngören metro hattı bu yıl içerisinde tamamlanacak.

AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI

Ankara'daki AKM-Gar-Kızılay metro hattını şubat ayında hizmete açacağız.

HIZLI TREN PROJELERİNDE SON DURUM

Hızlı trenin İstanbul Havalimanı'nda bir durağı olacak. Metroyla entegre edilecek.

İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNU

İstanbul ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi ise 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları, ikinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU

Raylı sistem 3 milyon kişi, İETT 4,5 milyon, minibüsler 3,5 milyon yolcu taşıyor. Taksi bu yolcuların yalnızca yüzde 10'unu taşıyor. Sorun taksi sayısı değil, eğitim sorunu var. İstanbul'da şu an da 3 bin 200 taksi kullanıma alındı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

2023'te köprü ve otoyollara zam yapılmayacak. Karar yılın tamamını kapsayacak. Farkı devlet karşılayacak.