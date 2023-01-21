Körfezi kirleten gemiye ceza
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 23:55, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 23:57
Kocaeli'de deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.
Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.
Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız