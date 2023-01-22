Altılı Masa'da aday toto

Gelecek Partisi'nde ocak başında toplanan 6'lı Masa, aday tespitine yönelik istişare mekanizmasını çalıştırdı. 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak on birinci toplantıda paydaşlar, parti içlerindeki istişarelerin, saha gözlemlerinden elde edilen tespitlerin ve kamuoyu araştırmalarından sağlanan sonuçlarla ilgili ilk sonuçlar taraflar açısından ortaya konacak.

ADAYA GÖTÜRECEK FORMÜL



6'lı Masa'da bu kapsamda 2023'de yarışacak adayın nasıl belirleneceğine ilişkin formüller de kulislerde çoğaldı. Buna göre, en güçlü senaryo oy çokluğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayını kabul etmeyen bir parti bile olsa, neticeye oy çokluğu ile ulaşılacak. Masadan adayın 5'e 1 ya da 4'e 2 oyla çıkabileceği belirtiliyor. 5'e 1 olasılığında İYİ Parti hariç diğer ortakların tercihini sıcak baktıkları CHP'li bir isim ya da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanması bekleniyor. 4'e 2 sonucunda ise Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin hayırda birlikte hareket edeceği, bu durumda kararda CHP, DEVA, SP ve DP'nin dört oyuyla mutabakata varılacağı ileri sürülüyor. Cumhurbaşkanı adayını kabul etmeyen bir parti bile olsa, neticeye oy çokluğu ile ulaşılacak.

EN ETKİLİ YARDIMCI AKŞENER OLACAK



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için işaret ettiği 14 Mayıs'a 113 günü kala masanın en büyük ortağı planlar peşinde. Masanın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak gözüken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna etme yolunda adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığının en yetkili yardımcılık görevini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teklif etmesi bekleniyor. Yapılan pazarlıklara göre muhalefet seçimi kazanırsa bakanlıkların sayısı, bazı bakanlıkların bölünmesiyle ilgili masada istişareler devam ediyor.

Mehmet Güney