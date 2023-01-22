Adalette 5 yıllık yol haritası hazır: Aile avukatlığı geliyor
AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile adli yargı sisteminin yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını
sürdürüyor. Bu kapsamda aile hekimliği gibi aile avukatlığı uygulamasına geçilmesi,
adli kolluğun Adalet Bakanlığı'na bağlanması, 13 bin yeni hakim alınması gibi
projeler üzerinde duruluyor. Beyannamede yargıya ilişkin vatandaşı rahatlatacak,
reform niteliğinde düzenlemelerin yer alması bekleniyor.
ADLİ KOLLUĞA YENİ DÜZEN
Adli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler
akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama
gibi konularda eğitilecek. Örneğin cinayet gibi belli bir konuda uzmanlaşacak.
SABAH BASKINI OLMAYACAK
Kamuoyunda tepki çeken konulardan biri olan sabahın erken saatlerinde ev baskınlarına
"Ev bir devlettir, kimse işgal edemez" sloganı ile çekidüzen verilecek.
EŞİTLENECEKLER
Avukatların da hakim ve savcılar ile aynı haklara sahip olmaları için adım
atılacak. Böylece yıllardır tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bir konu
da çözülmüş olacak.
AİLE AVUKATI
Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, her türlü hukuksal
sıkıntıda avukatlarından yardım alacak. Parayı ise devlet ödeyecek. Yargının
iş yükünün büyük bölümü, dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşların
haklarını ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile
avukatları ile aynı zamanda yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.
KAMU HİZMETİ
Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için en küçük cezalara
bile bir yaptırım uygulanacak. Ertelemeye giren suçları işleyenler kamu hizmetinde
çalıştırılacak. Örneğin okul, cami temizliği, huzurevlerinde çalışma gibi.
BİLİRKİŞİ MERKEZDEN ATANACAK
Bilirkişilik mesleğe dönüşecek. Bilirkişi atamaları merkezden online yapılacak.
13 BİN YENİ HAKİM ALINACAK
Hakim sayısı 10 binden 23 bine çıkacak.
HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLECEK
Hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler
arasından seçim yapılmış olacak.
KADASTRO VE MİRAS DAVALARI
Kadastro ve miras davaları çok uzun sürüyor. 30-40 yılı bulan davalar da bulunuyor. Bu davalarda süreç kısaltılıp hızla karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız