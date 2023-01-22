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Adalette 5 yıllık yol haritası hazır: Aile avukatlığı geliyor

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile adli yargı sisteminin yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 08:24, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 08:29
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Adalette 5 yıllık yol haritası hazır: Aile avukatlığı geliyor

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda aile hekimliği gibi aile avukatlığı uygulamasına geçilmesi, adli kolluğun Adalet Bakanlığı'na bağlanması, 13 bin yeni hakim alınması gibi projeler üzerinde duruluyor. Beyannamede yargıya ilişkin vatandaşı rahatlatacak, reform niteliğinde düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

ADLİ KOLLUĞA YENİ DÜZEN

Adli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama gibi konularda eğitilecek. Örneğin cinayet gibi belli bir konuda uzmanlaşacak.

SABAH BASKINI OLMAYACAK

Kamuoyunda tepki çeken konulardan biri olan sabahın erken saatlerinde ev baskınlarına "Ev bir devlettir, kimse işgal edemez" sloganı ile çekidüzen verilecek.

EŞİTLENECEKLER

Avukatların da hakim ve savcılar ile aynı haklara sahip olmaları için adım atılacak. Böylece yıllardır tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bir konu da çözülmüş olacak.

AİLE AVUKATI

Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, her türlü hukuksal sıkıntıda avukatlarından yardım alacak. Parayı ise devlet ödeyecek. Yargının iş yükünün büyük bölümü, dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşların haklarını ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile avukatları ile aynı zamanda yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.

KAMU HİZMETİ

Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için en küçük cezalara bile bir yaptırım uygulanacak. Ertelemeye giren suçları işleyenler kamu hizmetinde çalıştırılacak. Örneğin okul, cami temizliği, huzurevlerinde çalışma gibi.

BİLİRKİŞİ MERKEZDEN ATANACAK

Bilirkişilik mesleğe dönüşecek. Bilirkişi atamaları merkezden online yapılacak.

13 BİN YENİ HAKİM ALINACAK

Hakim sayısı 10 binden 23 bine çıkacak.

HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLECEK

Hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.

KADASTRO VE MİRAS DAVALARI

Kadastro ve miras davaları çok uzun sürüyor. 30-40 yılı bulan davalar da bulunuyor. Bu davalarda süreç kısaltılıp hızla karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU

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