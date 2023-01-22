Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 645 Personelin Katılımıyla Büyük Çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş" Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde tespit edilen sığınakta 1 adet havan mühimmatı İle 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Bahşiş" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.
Sığınakta havan mühimmatı ile 144 kg. toz esrar bulundu
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi.
Sığınak içerisinde; 1 adet 81 mm. havan mühimmatı, 144 kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız