Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde trafik hızlandı. "Ortak Politika Metni" ve "Geçiş Süreci Yol Haritası" için son düzenlemeler yapılıyor. İki metin, 30 Ocak'ta paylaşılacak. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının da şubat ayında açıklanacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, 6 partinin iktidara gelmesi durumunda "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte" üç farklı senaryo hazırlandı.

İŞTE 3 GEÇİŞ SENARYOSU



400 vekil ve üzeri: Masadaki partilerin toplam milletvekili sayısı 400 ve üzerinde olursa, "Seçilen ortak cumhurbaşkanı ve oluşturacağı kabine bir yıl görev yapacak."

2- Referandum aralığı: "Altılı masanın 360 ila 399 arası milletvekili çıkarması" öngörüsünde bulunuluyor. Eğer masadaki partiler bu aralıktaki kadar vekil çıkarabilirse "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe" ilişkin anayasa değişikliği Meclis'te 400 "evet" oyuna ulaşamasa dahi cumhurbaşkanınca referanduma götürülecek.

360 vekilin altı: En kötümser senaryoya göre, muhalefet Meclis'te çoğunluğu sağlayacak ancak güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği için referanduma gitme yeterliliğine ulaşamayacak.