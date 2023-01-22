Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor

Sıfır araç tedariğindeki sorun devam ederken gelen araçlar da anında satılıyor.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bayilerde çoğu göstermelik, çoktan satılmış araçlar bulunuyor. Satış müdürü Pınar Bingöl, "Az adet de olsa gelmeye mutlaka devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için yetiştirmekte zorlanıyoruz" sözleriyle sektördeki son durumu açıkladı. Bir vatandaş da "Gün içerisinde 2-3 kez bayiye gidiyoruz, kapora vermek istiyoruz, 'Araçlarımız yok' diyorlar" diyerek dert yandı.

100 BİN TL'YE VARAN FİYAT FARKI



Bingöl, liste fiyatı 500 bin TL olan bir aracın 600 bin TL'ye satılabildiğini ifade etti. 100 bin TL'ye varan fiyat farkıyla kar edenler bile var. O yüzden de araç almak isteyenler bu durumdan şikayetçi.

Sıfır aracın kendi işleri olduğunu söyleyen Bingöl, vatandaşa ise "İkinci el üzerinden devam etmelerinden yanayız" çağrısında bulunuyor.

Galerilerdeki örnekler de bu durumu gözler önüne serdi. 2022 model Kasım çıkışlı bir otomobil bayiden 1 milyon liraya alındı. Kilometresi 114 olan araç, galeride 1 milyon 200 bin liraya satılıyor.

Bir başka sıfır model otomobil ise Samsun bayiden alındı, İstanbul'da galeriye getirildi. 2023 Ocak çıkışlı bayideki fiyatı 1 milyon 75 bindi, şimdi galeride 1 milyon 150 bin TL'ye satılıyor.