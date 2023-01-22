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İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası

Şişli'de sokak ortasında bekletilen belediye otobüsünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İETT şoförü hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, şoför ve cinsel ilişkiye girdiği kadın hakkında "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 12:06, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 12:08
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İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası

Olay, 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A. isimli kişi, bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü. Çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydeden E.A. polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini gördü. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. Olayı ihbar eden E.A. polise olanları anlatıp elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı.

ŞOFÖR ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi. Soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför A.Ş. ve cinsel ilişkiye girdiği N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti.

BASİT YARGILAMA YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre iki sanığa 15 gün içinde savunma yapmaları için yazı gönderildi. Ancak sanıklar bu süre içinde yazılı savunmalarını sunmadılar. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, şoför A.Ş.'nin ifadesinde N.G.'nin eski tanıdığı olduğunu, buluştuklarında otobüs içinde cinsel ilişki yaşadıklarını söylediğine yer verdi. N.G.'nin ise şoförü tanımadığını, Çanakkale'de yaşadığını ancak olay günü İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını, diğer sanığın kimlik bilgilerini bilmesinin normal olduğunu çünkü yardım ve hayır işlerinde çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği belirtildi.

KADIN TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kararda, araştırma tutanağına göre otobüs içindeki şahıslardan birinin A.Ş. diğerinin N.G. olduğu anlaşıldığı belirtilerek, şoförün olay tarihinde belediye otobüsü içinde cinsel ilişkide bulunduğunu kabul ettiği kaydedildi. Kararda N.G.'nin suçunu kabul etmediği, şoförü tanımadığını bildirse de şoförün N.G.'nin yaşadığı yer gibi detayları bildiği ve N.G.'ye iftira atmak için bir sebebi olmadığı vurgulandı. Sanıkların otobüs içerisinde herkesin görebileceği bir şekilde cinsel ilişkide bulundukları bu şekilde sanıkların hayasızca harekette bulunma suçunu işlediklerinin sabit olduğu kaydedilerek, şoför A.Ş ve N.G. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan ayrı ayrı 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar. Daha önce ceza almamış olmalarını, kişilik özelliklerini dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyecekleri kanaatiyle sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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