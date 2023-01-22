Numan Kurtulmuş: Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girmesi onaylanmayacak

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
7 kez ertelendi maliyeti 65 milyara çıktı
7 kez ertelendi maliyeti 65 milyara çıktı
40 taksitle faiz ve borçtan kurtaracak tarihi yapılandırma
40 taksitle faiz ve borçtan kurtaracak tarihi yapılandırma
İlk külçe Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye de can olacak
İlk külçe Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye de can olacak
Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor
Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor
İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Numan Kurtulmuş: Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girmesi onaylanmayacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun'da katıldığı toplantıda, "Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç'ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 12:34, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 12:36
Yazdır
Numan Kurtulmuş: Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girmesi onaylanmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programlara katılmak için Samsun'a geldi. Sabah saatlerinde özel bir otelde Samsun'daki yerel ve ulusal basın mensupları ile buluşan Numan Kurtulmuş, ulusal ve uluslararası gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te yaşanan olaylar hakkında sert ifadeler kullanan Kurtulmuş, NATO konusundaki fikirlerini de dile getirdi.

"AK Parti'nin trendi yükseliyor"

Seçim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin 4 bir yanında vatandaşlar ile bir arada oluyoruz. 2023 seçim çalışmalarına hızlandırarak yolumuza devam ediyoruz. Yaz aylarından itibaren Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin trendi yükseliyor, cumhurbaşkanımıza olan destek artıyor. Bizim cephemizde bu olurken karşı taraftaki 6 artılı masa her gün başka fikir ve anlayış farklılıkları ortaya koyarak Türkiye'yi yönetemeyeceklerini, iç tutarsızlıklarını millete aktarıyorlar. Milletimiz mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açarak, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecektir. Cumhur ittifakı ve AK Parti parlamentoda çoğunluğu elde edecek, Türkiye bu istikametindeki yürüyüşe devam edecektir. Bu seçimler, 20 yıldır yapılan eser ve hizmet siyasetinin millet tarafından onaylanacağı seçim olacaktır. 2. olarak ise Türkiye'nin istikamet tayininin gerçekleştireceği seçim olacaktır. Onun için Türkiye yüzyılı vizyonuyla ortaya çıkıyoruz" dedi.

"Tehlike çanları Avrupa için çalıyor"

Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının arttığına dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı maketine hakaret edenlere İsveç yetkilileri sessiz kalmıştır. Hemen arkasından önceden ilan edilen ve böyle bir eylem yapacağını söyleyen İsveç'teki faşist, ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı siyasetçi müsveddesi Kur'an-i Kerim'i yakarak gösteri yaptı. Tarih boyunca İslam'a ve Müslümanlara saldıranlar hep oldu. Hepsi de tarih sahnesinden yok oldular. Uzun bir sürede Avrupa'da ve Amerika'da önemli bir yabancı düşmanlığı, ötekileştirme hastalığa dönüştü. Yabancı düşmanlığı Avrupa'da İslam düşmanlığına dönüştü. Bunların yanı sıra bir Türkiye düşmanlığı da Avrupa'yı tutmuş bir hastalık haline döndü. Böylesine faşistlerin önünü açarsanız Avrupa'nın merkezi siyaseti zehirlenir ve en büyük zararı Avrupa halklarına verirsiniz. Bize bir şey olmaz. Biz değerlerimizi ve milletimizi koruyan bir devletiz. Esas tehlike çanları Avrupa için çalıyor. Karşısına farklı olana öteki olana tahammül edemeyen Avrupa tarihinde olduğu gibi 10 yıllarca, 100 yıllarca sürecek savaşların kapısını aralıyor demektir. Bu ateş sadece kutsal bir kitabın yakılması değil içten içe Avrupa'yı yakan bir ateştir. Daha fazla bu ateşi söndürmeye niyet etmezlerse Batı dünyasını yakacak bir ateş. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak"

İsveç ve Fillandiya'nın tutumunu da eleştiren Kurtulmuş, "Eylemin Türkiye büyükelçiliğinin önünde yapılmasının başka bir anlamı ve önemi vardır. Şunu demek istiyorlar: 'Biz 2 milyarlık Müslüman dünyasının öncüsü ve savunucusu olarak Türkiye'yi görüyoruz' diyorlar. Güçlü büyük Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Neyin ne olduğunu, kimin kiminle iş tuttuğunun farkındayız. Biz her sorunun diplomasi masasında çözülmesini istiyoruz. İsveç ve Fillandiya'nın NATO'ya giriş süreçlerinde görüşlerimizi çok açık bir şekilde söyledik. Biz kategorik olarak sizin NATO'ya girişinize karşı değiliz. Önce şartları yerine getirecekler. Yani memleketinizde terör örgütlerini orada siyasi, kültürel, zihinsel olarak destekleyecek zeminler oluşturmayın. Teröre destek vermekten vazgeçin. Bu saldırı bir kez daha gösteriyor ki İsveç maalesef teröre destek vermekten vazgeçmediğini gösteriyor. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir. Oradaki FETÖ ya da terör örgütlerinin başını Türkiye'ye teslim etmek çok mu zordur? Terör örgütlerinin seçime az bir süre kala cumhurbaşkanımıza yaptıkları saldırıları önlemek çok mu zordur. Bir taraftan bizle müzakere derken diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır. Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç'ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir. Bu 2'li anlaşmalar 3'lü anlaşmalarda İsveç'in üzerine düşeni yapması gereklidir. Bu olayları takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve davetliler katıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar'
'Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar'
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
Belediye alacaklı işçisine mezarlıkları gösterdi
Belediye alacaklı işçisine mezarlıkları gösterdi
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır

Bu Habere Tepkiniz

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanında en yüksek Devlet Memurunun alacağı 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.
2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir
Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Rekabet Kurumu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Başkanlığı Muhasebe Biriminde idari hizmet yetkilisi olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Son değişikliklerle birlikte yasalaşan Kanunu'nun tam metni haberimizin devamında.
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu Beren Saat, yakın zamanda aldığı milyonluk arabasıyla Bebek sokaklarında görüntülendi.