Polis, meslektaşı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Kırşehir'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Yaralanan Yılmaz, hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 13:12, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 14:38
Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, saat 12.00 sıralarında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi.
10 EL ATEŞ ETTİ
Sokak ortasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 10 el ateş edip, öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu.
Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.
Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız