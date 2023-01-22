Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar
Beyoğlu'nda otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Kaçma girişimi kameralara yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 13:55, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 13:55
Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.
Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan Fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız