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Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği

Altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği geldi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise altılı masa vardı. CHP lideri, "Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi istiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 22:54, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 22:58
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Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kentkoop Mahallesi'nde düzenlenen "Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.


"TEMENNİMİZ, CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF ETMENİZ"

Yavaş, Ankara'yı şeffaf bir anlayışıyla yönettiklerini, ihaleleri canlı yayınladıklarını, katılımcılık ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Halkın sağlığını önceleyen projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Yavaş, Ankara'nın yıllardır ihmal edilen altyapısını yenilemeye devam ettiklerini bildirdi.

Rekreasyon alanını bu yıl içinde tamamlayacakları bilgisini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, törene katılan Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz, bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz." diye seslendi.

"ALTI LİDERİN HEDEFİ DEMOKRASİ"

Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise altılı masa liderlerinin demokrasi için bir arada olduğunu söyledi.


Hedeflerinin, CHP'li belediye başkanlarının yaptıklarını, Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmek olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, birilerinden para dilenmeden. Türkiye zengin bir ülke. Birilerine el, avuç açmadan biz bunları yapacağız." diye konuştu.

İnsanın olduğu her yerde, bütün canlılar için adaletin olmasının önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkalarının, yaptıkları her harcamanın hesabını millete verdiğini belirterek, "Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün, Mansur Yavaş Başkanımız, halkına hesap veriyor, 'Biz, bunları yaptık' diyor. Bundan daha değerli ne olabilir?" dedi.

Her projenin fiyatının belli olduğuna, bunların sosyal medyadan yayınlandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yani müteahhidi çağırıp, 'Şu işi sen hallet, üstüne bir para artarsa onu da bizim yandaşa ver' demiyor. Temiz bir siyaset için ne gerekiyorsa, onun gereklerini yapıyor belediye başkanı arkadaşlarımız. O nedenle diyorum, yeni, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. Altı liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Niye, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Beraber olmak, kucaklaşmak varken, niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ufkumuza, büyümeye bakalım."

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