Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde "Profesör" unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapan ve 2019 yılında kendisine şartlı-sıralı olarak kamu konutu tahsis edilen Prof. Dr. Sezgin Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi'nde gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla 25/11/2019 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile "Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi'nin "Oturma süreleri" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle iptalini istemiştir.

Çelik'in açtığı davada idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi, görev tahsisli konut tespitinde idarenin takdir yetkisi bulunduğunu belirterek açılan davada red kararı vermiştir.

Danıştay ise dava konusu yönergenin kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğuna karar vermiştir.

İşte Danıştay'ın kararı