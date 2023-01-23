YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası ortalığı karıştırdı

Sözcü Gazetesinden Veli Toprak'ın bugünkü haberine göre, 11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi yarın sona erecek. Kritik 2023 seçimlerini yürütecek olan YSK'nın yeni başkanı bir hafta içinde belli olacak. Başkanlık koltuğuna en yakın aday olarak Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi ve halen YSK üyesi olan Ahmet Yener gösteriliyor.

Geçen hafta yapılan seçimde Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine Ali Çopur ve İsmail Kalender seçildi. Ancak Yargıtay'da 11 oylama yapılmasına rağmen sonuca ulaşılamadı. Yarına kadar Yargıtay 3 seçmiş olacak.

Mevcut üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özüpek, Orhan Usta, Ali Ürker ve battal Söğüt ile 5 yeni üyenin katılmasından sonra kendi içinde başkan ve başkanvekili seçecek. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oyu alan YSK'nın yeni başkanı olacak.

UZMANLIĞI İŞ KAZALARI

Başkanlık için en güçlü aday olarak gösterilen YSK üyesi Ahmet Yener'in en dikkat çekici özelliği ise Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi olması. Ahmet Yener hali hazırda, Yargıtay ve YSK üyeliği görevinin yanı sıra Adalet Bakanlığında hakim ve savcı mülakat komisyon üyeliği görevlerini de yürütüyor. Uzmanlık alanı iş kazaları ve meslek hastalıkları.

Sayıştay Başkanı Metin Yener de daha önce hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığında Personel Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ardından teamüllere aykırı olarak Sayıştay'a dışardan Başkan olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mimarlarından birisi olarak biliniyor.