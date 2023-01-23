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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 12:40, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 12:53
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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak teklifin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Bu teklifin, 2023 yılı bütçesini, usulsüz şekilde artırdığını anlatan Kuşoğlu, "Bütçeye ödenek konulması konusunda ilave yetkiler veriyor ve biz buna, normal bir kanun gibi 'evet' diyeceğiz, bunu görmezden geleceğiz. Bu olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz? Kabile devletlerinden miyiz de bütçe kanunu ile diğer kanunları ayırmayalım? Anayasaya aykırı olduğunu bilmemiz lazım. Bunun kanunlar ve kararlar tarafından incelenmesini talep ediyorum. Bu ayıptır, yazıktır, çok büyük bir kötülük olur bu ülkeye. Bu, ek bütçe ile gelmesi gereken bir düzenlemedir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, iktidarın, yeni bir usul olarak 24 saat içerisinde yasa çıkardığını savundu. Bu usulü doğru bulmadıklarını söyleyen Paylan, öte yandan bu yasa teklifinin etki analizinin komisyona sunulmadığını da belirtti.

Paylan, iktidarın EYT'lilerin sorununu çözecek yasa teklifini TBMM'ye henüz sunmadığını anımsatarak, diğer partilerin bu konuda daha önce verdiği tekliflerin komisyonda görüşülmesini istedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, "Bu dönem 'AK Parti için samimiyet testi dönemi.' demiştim. Bu testten geçmediğini düşünüyorum. Dün gece 22.30'da düşen mesajla komisyon toplantısına gelmemiz isteniyor. Bu tamamen keyfi bir düzenleme. Keşke bu gerçekleşebilse. Yeni afaki rakamlar manzumesi önümüzde. Plansız. Bir de Cumhurbaşkanına yetki veriyor." dedi.

- "Karşıysanız söyleyin"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, anayasaya aykırı olduğunu öne sürdüğü bu kanun teklifinin geri çekilmesini; memur ve emekli maaşlarının artırılması, bu teklifle kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesi ve EYT'ye ilişkin teklifin birleştirilerek ek bütçe teklifinin sunulmasını istedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifin anayasaya aykırı olmadığını, mevcut bütçe içerisinden tutar ayrıldığını anlattı.

Anayasada "konut hakkı" bulunduğunu, bu hakkın sağlanmasının devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Aksu, muhalefet milletvekillerine, "Buna karşıysanız söyleyin." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, düzenlemenin bu yıla ilişkin Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olarak tahmin edildiğini kaydetti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, her kanun teklifinin görüşmesinde usul hakkında söz almanın, usul haline geldiğini belirtti. Anayasaya aykırı olması halinde izlenecek yolun belli olduğuna işaret eden Öztürk, Yeni Konut Finansman Programı kapsamında kullandırılacak finansmana ilişkin çerçevenin teklifte açıkça yer aldığını anlattı. Bu yıla ilişkin katkı maliyetinin 2,75 milyar lira olmasının öngörüldüğünü ifade eden Öztürk, teklifin usule aykırı olmadığını, anayasaya aykırı olduğu iddiası konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabileceğini söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 71 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifin, anayasaya aykırı olmadığını kaydetti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin anayasaya aykırı olduğu itirazına saygı duyduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanlığının, komisyona teklifleri göndermeden önce anayasaya aykırı olup olmadığı yönünde inceleme yaptırdığını anlatan Yılmaz, "Kanunlar ve kararlar, başkanlığımız, teklifin anayasaya aykırı olmadığı görüşünde. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın farklı görüşleri var. Anayasaya aykırılık iddiası konusunda önerge verirsiniz, oylama yaparız. Komisyonumuz karar vermiş olur. Genel Kurul aşaması da var. Bütün bu süreçlerin sonunda Anayasa Mahkemesi süreci de var. Götürülmesi durumunda Anayasa Mahkemesi yargısal kararını verir." şeklinde konuştu.

Hükümetlerin halkın beklentilerine göre çalışmalarının doğal olduğunu vurgulayan Yılmaz, halkın, sandıkta, kimin kendi lehine çalıştığını kimin çalışmadığını takdir edeceğini ifade etti.

Yılmaz, öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılına ilişkin bütçe verilerini açıkladığını, öngörülenin oldukça altında bir bütçe açığı bulunduğunu kaydetti.

Komisyonda CHP milletvekilleri, teklifin anayasaya aykırı olduğuna yönelik önerge verdi. Yapılan oylamada önerge kabul edilmedi.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, teklife ilişkin komisyona sunum yapıyor.

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