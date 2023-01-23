Adıyaman'da bir kadın FETÖ üyeliği iddiasıyla yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 11:59, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 11:55
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreste E.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız