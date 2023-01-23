Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,72 puan değer kazanarak 5.562,06'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,61 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyleyen analistler, öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.