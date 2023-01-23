Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşme Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Arslan ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Arslan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, protokol kapsamındaki çalışanlarla ilgili yararlı, kapsamlı ve son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek Bakan Bilgin'e teşekkür etti.

Çerçeve protokolüne ilişkin bugün TÜRK-İŞ'le bir araya geleceklerini ifade eden Arslan, "Bu çalışmalar çerçevesinde yol haritamızı iki konfederasyon ortaklaştıracağız. Bir an evvel kamu çerçeve protokolünün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. En kısa zamanda bu kamu çerçeve protokolünün taraflarca müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen dönem kamu çerçeve protokolüne koyulan üç temel konuyu tekrar Bakan Bilgin'e hatırlattıklarını söyleyen Arslan, "Birincisi, kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi konusu vardı. Bu konuyu tekrar sayın Bakan'a ifade ettik. EYT'den sonra ilk iş olarak geçici mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözüleceği konusunda bir mutabakatımız var. Bugün onu tekrar teyit ettik." dedi.

Arslan, görüşmede, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadro alan kamudaki çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi" konusunun da ele alındığını aktararak "Burada da özellikle kadro alan kamu çalışanlarıyla aynı zamanda yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerinin 6772 sayılı Kanun'a göre verilmesi gereken ilave tediyelerinin verilmesi, zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılması -ki EYT içerisinde zorunlu emekliliğin kaldırılması konusunda mutabakatımız var- o konuda da talebimiz kabul edilecek şekilde düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.

Mahmut Arslan, çerçeve protokolde yer alan özlük haklarının iyileştirilmesi, tayin, becayiş haklarının tanınması gibi hükümlerin bu dönemde de hayata geçirilmesi konusunda bir mutabakatları bulunduğunu dile getirdi.

-"Bakanımızı son derece kararlı gördük"

696 sayılı KHK ile kadro alamayan, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin başta KİT'ler olmak üzere kadrolarının verilmesi konusunu da bu dönem için yeniden gündeme getirdiklerini söyleyen Arslan şöyle konuştu:

"Yine başta KİT'lerde çalışan ve KİT'lerin dışında da taşeron firmalarda çalışan, bizim rakamlarımıza göre 100 binin üzerindeki, taşeron şirketlerdeki arkadaşımızın kadroya geçirilmesi konusundaki talebimizi de sayın Bakan'la tekrar teyitleştik. Bu üç konudaki taleplerimizin, inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce hayata geçirilmesi ve bu kamu çerçeve protokolünde bunların artık kanunlaşmış olarak ortadan kalkması umudumuzu, beklentimizi tekrar ifade ettik. Sayın Bakanımızı toplu iş sözleşmelerinin bir an evvel sonuçlanması konusunda son derece kararlı gördük. Yine pek çok sorunu, ek protokolle çözmek yerine bunların hepsini birlikte, kamu çerçeve protokolüyle beraber çözme konusunda bir irade koyduk."

Arslan, HAK-İŞ'in, kamu çerçeve protokolüne yerel yönetimlerle birlikte dahil olan üye sayısının yaklaşık 550 bin olduğuna dikkati çekerek "HAK-İŞ Konfederasyonu kamu çerçeve protokolünde en geniş kapsamlı işçileri temsil etmektedir." dedi.

- "700 bin değil, bir milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli ve bağlayıcı olduğunu Bakan Bilgin ile görüştüklerini aktardı.

Arslan şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımıza da bizimle aynı anlayışı, aynı görüşü paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında 700 bin değil, bir milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak bir kamu çerçeve protokolünden bahsediyoruz. Bu son derece önemli. Sayın Bakan bakış açısı, ortaya koyduğu hedefleri, görüşleri itibarıyla bizi son derece mutlu etti. Kamuda çalışan, toplu iş sözleşmesi bekleyen bütün işçilerin bu kapsama alınmış olması önemli bir aşamadır. Bununla ilgili inşallah toplu sözleşme süreçlerini tamamladığımız zaman göreceğiz ki çok geniş bir mutabakatla ama geniş bir kesimi de temsil edecek şekilde sözleşmeleri imzalayacağız."

Mahmut Arslan, temsil ettikleri iş kollarında çalışanların taleplerini, TÜRK-İŞ ile beraber en kısa zamanda Bakan Bilgin ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) ulaştıracaklarını belirterek "Sözleşmenin sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz. Kısa zamanda bu görüşmelerin tamamlanıp çalışanların sorunlarının giderildiği hem ücret hem sosyal hakları hem de idari noktadaki taleplerinin karşılandığı, uzlaşma ve barış içerisinde Türkiye'ye yakışır bir şekilde toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanmasını bekliyorum." dedi.