Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
Sponsorlu İçerik
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi?
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı

Kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde görüşmeler hız kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 15:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 16:19
Yazdır
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşme Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Arslan ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Arslan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, protokol kapsamındaki çalışanlarla ilgili yararlı, kapsamlı ve son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek Bakan Bilgin'e teşekkür etti.

Çerçeve protokolüne ilişkin bugün TÜRK-İŞ'le bir araya geleceklerini ifade eden Arslan, "Bu çalışmalar çerçevesinde yol haritamızı iki konfederasyon ortaklaştıracağız. Bir an evvel kamu çerçeve protokolünün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. En kısa zamanda bu kamu çerçeve protokolünün taraflarca müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen dönem kamu çerçeve protokolüne koyulan üç temel konuyu tekrar Bakan Bilgin'e hatırlattıklarını söyleyen Arslan, "Birincisi, kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi konusu vardı. Bu konuyu tekrar sayın Bakan'a ifade ettik. EYT'den sonra ilk iş olarak geçici mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözüleceği konusunda bir mutabakatımız var. Bugün onu tekrar teyit ettik." dedi.

Arslan, görüşmede, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadro alan kamudaki çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi" konusunun da ele alındığını aktararak "Burada da özellikle kadro alan kamu çalışanlarıyla aynı zamanda yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerinin 6772 sayılı Kanun'a göre verilmesi gereken ilave tediyelerinin verilmesi, zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılması -ki EYT içerisinde zorunlu emekliliğin kaldırılması konusunda mutabakatımız var- o konuda da talebimiz kabul edilecek şekilde düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.

Mahmut Arslan, çerçeve protokolde yer alan özlük haklarının iyileştirilmesi, tayin, becayiş haklarının tanınması gibi hükümlerin bu dönemde de hayata geçirilmesi konusunda bir mutabakatları bulunduğunu dile getirdi.

-"Bakanımızı son derece kararlı gördük"

696 sayılı KHK ile kadro alamayan, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin başta KİT'ler olmak üzere kadrolarının verilmesi konusunu da bu dönem için yeniden gündeme getirdiklerini söyleyen Arslan şöyle konuştu:

"Yine başta KİT'lerde çalışan ve KİT'lerin dışında da taşeron firmalarda çalışan, bizim rakamlarımıza göre 100 binin üzerindeki, taşeron şirketlerdeki arkadaşımızın kadroya geçirilmesi konusundaki talebimizi de sayın Bakan'la tekrar teyitleştik. Bu üç konudaki taleplerimizin, inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce hayata geçirilmesi ve bu kamu çerçeve protokolünde bunların artık kanunlaşmış olarak ortadan kalkması umudumuzu, beklentimizi tekrar ifade ettik. Sayın Bakanımızı toplu iş sözleşmelerinin bir an evvel sonuçlanması konusunda son derece kararlı gördük. Yine pek çok sorunu, ek protokolle çözmek yerine bunların hepsini birlikte, kamu çerçeve protokolüyle beraber çözme konusunda bir irade koyduk."

Arslan, HAK-İŞ'in, kamu çerçeve protokolüne yerel yönetimlerle birlikte dahil olan üye sayısının yaklaşık 550 bin olduğuna dikkati çekerek "HAK-İŞ Konfederasyonu kamu çerçeve protokolünde en geniş kapsamlı işçileri temsil etmektedir." dedi.

- "700 bin değil, bir milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli ve bağlayıcı olduğunu Bakan Bilgin ile görüştüklerini aktardı.

Arslan şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımıza da bizimle aynı anlayışı, aynı görüşü paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında 700 bin değil, bir milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak bir kamu çerçeve protokolünden bahsediyoruz. Bu son derece önemli. Sayın Bakan bakış açısı, ortaya koyduğu hedefleri, görüşleri itibarıyla bizi son derece mutlu etti. Kamuda çalışan, toplu iş sözleşmesi bekleyen bütün işçilerin bu kapsama alınmış olması önemli bir aşamadır. Bununla ilgili inşallah toplu sözleşme süreçlerini tamamladığımız zaman göreceğiz ki çok geniş bir mutabakatla ama geniş bir kesimi de temsil edecek şekilde sözleşmeleri imzalayacağız."

Mahmut Arslan, temsil ettikleri iş kollarında çalışanların taleplerini, TÜRK-İŞ ile beraber en kısa zamanda Bakan Bilgin ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) ulaştıracaklarını belirterek "Sözleşmenin sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz. Kısa zamanda bu görüşmelerin tamamlanıp çalışanların sorunlarının giderildiği hem ücret hem sosyal hakları hem de idari noktadaki taleplerinin karşılandığı, uzlaşma ve barış içerisinde Türkiye'ye yakışır bir şekilde toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanmasını bekliyorum." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı'ndan 'Kamu Çerçeve Protokolü' açıklaması
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Aileyi korumak, güçlendirmek, geleceğe güçlü, sahici, gerçekçi ve sağlıklı bir aile olarak taşımak zorundayız'
'Aileyi korumak, güçlendirmek, geleceğe güçlü, sahici, gerçekçi ve sağlıklı bir aile olarak taşımak zorundayız'
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Körfezi kirleten gemiye ceza
Körfezi kirleten gemiye ceza
Son bir haftada 2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Son bir haftada 2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
BRITA ile tasarruf edin.

BRITA ile tasarruf edin.

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=Brita-Ocak23-300TL
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

23 Ocak 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.